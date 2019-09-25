華航私菸案持續延燒，時代力量立委黃國昌25日表示，華航與華膳高層包庇走私，且已經被抽掉9條。此外，黃國昌也指出，華航後台網購系統有一名叫「林家如」的人訂購了37條菸。（鄭任南攝）

總統府國安特勤私菸案，時代立委黃國昌先前要求華航說明華航員工購賣私菸流向，但華航至今仍稱「東西在華膳空廚倉庫」，黃國昌今再爆料，有33條私菸被華航員工私運出去，關務署昨天在華航辦公室、桃園一處民宅查到共8條私菸，痛批交通部長林佳龍、華航董事長謝世謙還在裝傻包庇；另外，一名叫「林家如」的人訂購37條菸，黃國昌追問誰是林家如。據悉，林家如於總統府任職，目前在總統府發言人室服務。

黃國昌指出，華航員工黃湘媚網路訂購的33條菸，華航聲稱仍查扣在華膳空廚，實際上日前已經被華航徐姓員工開著公務車，從管制區後門運出，昨天關務署在華膳空廚搜出8條菸，其中1條已經被抽掉，另外在民宅搜出4條私菸，打臉謝世謙周一在財政委員會答詢「菸還在倉庫」的說法。

關務署副署長彭英偉表示，昨天在華航空品處查扣8條菸及私宅4條菸，剩餘21條華航員工帶出的私菸，今天於華膳空廚員工辦公室再查扣13條，剩餘8條則是已經被抽掉。

黃國昌痛批，林佳龍聲稱要徹查到底，這叫誠實面對嗎？包庇成這樣離不離譜，再次向林佳龍喊話，華航董事長、華膳空廚總經理不用下台嗎？蒙蔽欺騙到現在，不是說每條私菸都要徹查嗎？徹查到哪裡？

根據華航訂購系統後台，除9200條是國安局人員訂購，其餘74條中有33條是華航員工黃湘媚訂購，剩餘41條中有37條是一名「林家如」訂購，但不清楚這個人是誰。

黃國昌一度以為林家如是華航員工，得知林在總統府任職，黃先是說等消息確定是誰再進一步討論，請總統府先出來解釋，看是怎麼回事；至於何時知道林家如有買菸，黃國昌說，經過追查比對前兩天比對出來，除了林還有其他人，但還在查證比對中，呼籲華航把電磁紀錄全部公開出來。

(中時 )