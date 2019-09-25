民進黨總統初選時，對於是否把台北市長柯文哲納入民調，蔡英文總統及前行政院長賴清德兩陣營意見相左，最後中執會通過蔡陣營版本，將柯納入，不料柯文哲最後沒有登記參選總統成為被連署，引發賴支持者不滿；民進黨主席卓榮泰今中常會結束後召開記者會表示，「顯然與我們當時政治判斷有所落差，我身為黨的負責人，主持中執會，未能洞察未來發展，也無法在當時做出最正確判斷，我深感遺憾」。

卓榮泰說，他本週有向賴清德說明；至於賴清德反應如何？卓說，應由當事人自己表達；媒體追問賴有什麼回應？卓表示，目前沒有。至於賴能理解嗎？卓強調，若大家都能更理解，相信就比較多人能理解，你們也能理解，台灣社會也能理解。

卓榮泰指出，社會上到現在，乃至上周中執會，有中執委反應，外界對於黨內先前總統初選程序有疑慮，上週請中執會授權他向當事人說明，並取得理當事人解，本週他確實也進行這份工作，工作結果他也透過剛剛中常會，也有必要向常委報告，希望向國人同胞表明黨中央基本立場。

他說，今年黨內舉辦第十五任總統初選，進行民意調查辦法經過第十八屆第十二次中執會議決修正採行，與國民黨韓國瑜、無黨籍柯文哲對比，雖然和以往對比方式僅僅與主要政黨候選人對比有不同，但是參酌當時政治情勢跟社會氛圍訂定，外界對修訂時程、程序跟結果有不同意見，黨應該審慎檢討，往後更應該深思熟慮避免引起不必要的爭議。

卓指出，其次，柯文哲已經組黨但有登記參選總統的被連署人，縱然柯市長尚有其他政黨推薦管道，最終柯市長若沒有真正取得總統參選人資格，「顯然與我們當時政治判斷有所落差，我身為黨的負責人，我主持中執會，未能洞察未來發展，也無法在當時做出最正確判斷，我深感遺憾，我也必須要向雙方當事人及台灣社會表達我負責任的歉意，同時我應該項當事人進行說明取得諒解、理解」。

他強調，至於本次初選，外界若還有其他關心事項，他也會做相對妥善的因應措施，這也是要維護雙方當事人的權益。

卓榮泰表示，他要表達是，民調辦法修訂已經過中執會完整修訂完成，已經進行完畢的民調結果，當然必須有效繼續執行，呼籲也盼望全黨能團結一致，全力以赴爭取勝選，達到總統連任，國會過半的目標。

他強調，今天特別在通過全代會議程時，再度希望全黨同志，尤其928必須出席的全國黨代表

要展現承接歷史教負責任的決心，也展現必勝決心，因此他在中常會呼籲，中執委、中評委、中常委、受邀的部會首長、縣市首長，一定要出席參與這次全代會，多一人就多一份量及決心，願意勇敢承擔。

會後卓受訪表示，本週某天，他跟賴清德表達他的意見，這不是只針對一方，而這是針對雙方權益的維護，他都必須要進到這一點，也向台灣社會對於當初主持會議，無法掌握未來狀況，這一點他深感抱歉，這是他責任之所在，希望這番說明，能讓雙方當事人理解及很多支持者對這次結果，都能站在以大局為重，爭取勝選、團結一至，繼續往前走，以後會審慎檢討、深思熟慮。

卓表示，這不是三言兩語就可以完成，但至少他看到了這個問題，覺得應該誠實面對，黨也要誠實面對，未來若類似狀況，這起事件啟發他們在未來工作上需更加重自己在上面的責任、改進。

(中時 )