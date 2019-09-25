2019國際迷彩嘉年華周末將在新北大都會公園登場。（中華民國玩具槍協會提供／王揚傑新北傳真）

被視為生存遊戲年度盛事的2019國際迷彩嘉年華即將登場。除往年必備的國防展演、生存對戰、射擊體驗與迷彩市集等，今年的活動特別設計了不少適合全家人和小朋友參加的項目，像是結合趣味與小挑戰的障礙超越體驗、充滿童趣的小兵日記軍事體驗營等。為期2天的活動，不論玩家或非玩家，都可找到合適參與的項目。

由中華民國玩具槍協會主辦的迷彩嘉年華已邁入第4屆，宗旨在推廣正當安全的生存遊戲，每次活動都能匯聚數千生存遊戲迷到場。因兼具推動全民國防教育功能，歷次也都得到國防部的大力支持，在會場推出各項靜態與動態展演。

除了為玩家朋友設計的第一屆迷彩之戰盃5 V.S.5對戰，多家業者也推出多項射擊類體驗項目，包括強調準度的狙擊射擊以及強調速度的丁丁盃射擊競賽等。

一般遊客也不必耽心無聊，今年首度推出的障礙體驗，為親子共同參與者設計了攀爬、匐進、負重、射擊與手榴彈投擲等關卡的障礙體驗，在網路推出後即獲得熱烈反應，報名相當踴躍。即便是年齡只有三到五歲的小小朋友，在這裡也有活動可參加，網路指名度頗高的小兵日記軍事活動體驗營，歡迎家長帶著孩子來，看著他們穿上迷彩服，塗上迷彩膏，體驗半天的小小兵訓練。

(中時 )