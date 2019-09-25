印尼近來因多項爭議法案，街頭再現動盪。大學生連日上街抗議後，國會同意暫緩通過遭質疑剝奪公民自由的刑法修正案。不過，總統佐科威拒絕撤回削弱肅貪委員會的新法。

印尼各地大學生近日起接連上街，主要訴求是撤銷國會近期通過的肅貪委員會（KPK）修正法律，以及要求國會停止審理刑法修正案。印尼本屆國會將在9月底卸任。

數千名印尼大學生24日聚集在雅加達的國會前抗議，傍晚演變成街頭暴動。有抗議者向國會丟擲石塊，警方動用水車和催淚瓦斯驅散群眾，位於國會旁的高速公路封路，多處可見輪胎等遭焚燒產生的火焰與黑煙，有收費站遭破壞，市區也有一警哨站起火，警民對峙到晚間近11時才結束。

印尼多家媒體報導，蘇門答臘省的占碑（Jambi）、南蘇拉威西省首府錫江（Makassar）、中爪哇省的三寶瓏（Semarang）、北蘇門答臘省首府棉蘭（Medan）等地也都有大學生在當地的國會辦公室抗議，與警方發生衝突。

印尼國會原排定24日就刑法修正案投票，但議長班邦（Bambang Soesatyo）昨晚表示，國會將延後刑法修正案修法，不會在這屆國會通過。

路透社報導，保守伊斯蘭團體近年推動刑法修法，該草案侵犯民眾隱私，被視為惡法，超過50萬人在網路連署抗議。澳洲駐印尼大使館也發布旅遊警示指出，新法通過後，未婚的外國旅客可能成為被鎖定的對象。

這項草案禁止婚姻外的同居行為、未婚者合意性行為及同性間的性行為；草案也禁止因任何理由墮胎，包括因遭強暴受孕而墮胎，違者最嚴重必須服刑4年；草案也禁止向18歲以下青少年傳遞避孕知識。

在國會前抗議的印尼帕拉馬迪那大學（Paramadina University）學生丹迪（Dandy）接受中央社記者訪問時指出，刑法修正草案嚴重侵犯民眾的隱私。

印尼人權觀察組織研究員安德瑞亞斯（Andreas Harsono）發表聲明指出，墮胎與傳遞避孕知識等修正條文剝奪女性生育自主權，認定未婚者合意性行為及同性性行為是犯罪等，在印尼是前所未有的，也違反國際法。

印尼公民社會也批評，刑法修正草案若通過，將嚴重限制言論自由。例如，散播攻擊總統、副總統尊嚴的言論或發表污辱公署的言論而引發民眾暴動等行為，可被處以2億印尼盾（約新台幣44萬元）的罰款或2年以上的徒刑。

安德瑞亞斯也指出，該草案新增6個關於褻瀆宗教的條文，可能成為極端伊斯蘭團體用於打壓非穆斯林或非遜尼派穆斯林（non-Sunni）等少數宗教信仰者的工具。

此外，印尼國會日前通過與肅貪委員會（KPK）相關的新法，就已引發民怨。肅貪委員會在2002年成立，是印尼打擊貪腐的獨立機關，過去17年已成功將多名貪污犯繩之以法，其中包括多名國會議員。

印尼媒體報導，修法後KPK將從獨立機關變政府機構，運作受到監督機制指揮，監督機制的成員由總統提名，與國會諮商；KPK將無權獨立行使監聽權，而須先獲得監督機制同意；此外，監督機制可要求KPK終止進行中的調查。

雅加達郵報（Jakart Post）日前以社論批評，這項修正案並非這屆國會的優先法案，這是「國會對KPK發動攻擊」。社論指出，這項修法由國會與佐科威（Joko Widodo）政府在9月初共同發動，隨後一週內完成修法。

印尼「貪污監督」（Indonesia Corruption Watch）曾對修法發表聲明指出，有23名國會議員被KPK列為貪污嫌犯，這項修法是國會為保護自己的利益，未來KPK要調查貪污案，將經過冗長的官僚程序，功能將大為弱化。

關於刑法修正草案，佐科威已表態要國會暫緩修法。不過，他明確拒絕學生提出撤回規範肅貪會新法的要求。

印尼日惹大學學生烏哈克（Ulhaq）指出，修法讓KPK失去獨立性，印尼民主是不是要倒退到21年前在前總統蘇哈托（Suharto）獨裁統治下建立的新秩序時代？

此外，印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，KPK發言人菲布里（Febri Diansyah）今天指出，修正案有26個條文都減弱KPK的功能，倉促修法結果，條文彼此也互相矛盾，在條文解讀上將引發爭議，妨礙KPK的運作。

(中央社)