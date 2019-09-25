南投林管處轄管的奧萬大國家森林遊樂區，為慶祝今年中華民國國慶，將於雙十節連假10日至13日，提供成人半票、12歲以下兒童免費入園優惠，歡迎民眾把握良機，前往奧萬大賞景攬勝。
南投林管處長李政賢表示，奧萬大森林遊樂區擁有豐富的活氧、負離子與森林芬多精，在秋高氣爽時節，正值暢遊奧萬大的最佳季節。
民眾可漫步奧萬大森林步道，聆聽小溪潺潺涓流、蟲鳥爭鳴的大自然聲籟，沐浴在山色初紅、飛瀑涼爽的健康負離子中，享受涼風如徐的活氧與芬多精森林浴，臥看繁星明月，欣賞體驗大自然季節變換的序幕，不僅可一掃平日累積之疲勞，更可淨化身心，讓人精神飽滿，歡迎民眾前往旅遊休閒。
奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿即時資訊，請參考台灣山林悠遊網https：／／recreation.forest.gov.tw／，或奧萬大網站http：／／awdonline.forest.gov.tw／，或參考臉書(Fb)＂奧萬大情報站＂粉絲專頁。
(中時 )
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