衛服部豐原醫院日前收治兩位70多歲婦人，到院時無呼吸心跳，陸續被送到醫院搶救，所幸經過急診醫師的搶救下都恢復呼吸心跳，並施予72小時低溫療法，經過1個多月的治療，將兩人都從鬼門關拉回來，並在身上裝置體內自動去顫器，順利平安出院返家休養。

豐原醫院心臟內科醫師王敏雄表示，這兩名婦人都是因為心室顫動因素造成OHCA（到院前心肺功能停止），一個是在后里路旁要牽摩托車時，突然倒地失去呼吸、心跳；另一位則是在爬山時出現冠狀動脈收縮，造成心臟血流不足而引發心室顫動。

王敏雄指出，大部分心室顫動都和冠狀動脈狹窄、或心臟功能收縮不好有關，會自動產生心律不整，出現致死率的機會非常高，一旦發作致死率可說是百分之百，好在兩名婦人送到醫院搶救時，都有恢復呼吸、心跳，並施予低溫療法減少神經學上受損。

王敏雄，過去文獻上顯示，100位救活者有25位會出現很多神經學上的後遺症，如果因「心室顫動」造成到院前心臟停止，一般施予「低溫療法」癒後都會不錯，甚至有機會完全康復。

(中時 )