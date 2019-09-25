名嘴謝寒冰在臉書發文並直播。（圖/youtube）

2020總統大選在即，國民兩黨即將短兵相接，但國民黨缺乏火力，讓挺藍名嘴謝寒冰看不下去，在臉書發文說，「有人說去年國民黨是一人救全黨，今年換成全黨救一人，我覺得國民黨現在根本是全黨等一人吧，等著看韓國瑜自己自生自滅」。

謝寒冰在臉書發文，並直播說，總統專機走私免稅菸品案，還有多少不為人知的秘密，都不見藍營立委分工挖掘，完全看黃國昌一人表現；總統蔡英文論文爭議、陳明文高鐵遺失300萬現金、高雄氣爆等，這些案子仍餘波盪漾，真相不明，還是沒看到藍營集中火力來打。

謝寒冰表示，國民黨大老、立委再不加把勁，真的令人搖頭，「有人說去年國民黨是一人救全黨，今年換成全黨救一人，我真的覺得國民黨現在根本是全黨等一人吧，等著看韓國瑜自己自生自滅」。

網友說，「韓國瑜要靠自己了，找回去年贏高雄市的那個韓國瑜，國民黨有多少扯韓聯盟，國民黨黨中央有處理嗎？有些人根本不想韓國瑜贏，這樣2024就有機會」、「那些叫不醒的老K沒救」、「國民黨廢到一個極致，挺了20年的國民黨，現在真的 .......好累」。

名嘴謝寒冰直播。（引用youtube)

(中時電子報)