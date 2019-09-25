外傳前立委沈富雄毛遂自薦要當台灣民眾黨不分區立委第1名，而沈25日也在臉書上自爆「全力擦亮民眾黨的不分區立委名單」。北市府顧問蔡壁如聞後感到驚訝，並表示以前從不認識沈，也從來沒接觸拜訪過，不過近期可以找時間來聊一聊。

沈富雄除了在臉書上自爆「全力擦亮民眾黨的不分區立委名單」外，同時也在電視台節目中透露「若我參與能讓民眾黨招牌更亮，我義無反顧」。

蔡壁如對此表示，沒有拜訪過沈老，她也是從自己的人和郭董的人在政論節目上通報得知的，之前從未接觸過沈，以前在醫院也不認識。

針對沈富雄的毛遂自薦？蔡壁如說「好啊，盡快找時間拜訪，坐下來聊」，對於自己的排名，蔡壁如則笑說「80歲的沈老，是上一代的長輩，我的號碼已經愈來愈後面了！」

媒體詢問，還有沒有其他毛遂自薦的人？蔡壁如說，有阿，民眾黨比較鎖定專業的青壯派，市長柯文哲有幾個學生或學弟，如台灣敏盛醫療集團執行長楊弘仁、大千醫院外科部主任馮啟彥、前社會局長許立民等，都有來表達，其中許立民是要列在上面的。

媒體追問「柯夫人陳佩琪戰力也超強，是否可列入不分區？」蔡壁如笑稱「好啊，可以討論一下。」

(中時 )