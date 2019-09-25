「2019第六屆東海國際藝術節」將於10月26日在東海藝術街柯比意廣場舉辦，以萬聖節為主題，推動城市觀光，吸引遊客到訪振興經濟。（盧金足攝）

「2019第六屆東海國際藝術節」將於10月26日在東海藝術街柯比意廣場舉辦，以萬聖節為主題，由東海藝術街商圈店家變裝成古靈精怪的怪物和民眾互動，現場還有主題市集、音樂舞蹈表演、街頭藝人表演，推動城市觀光，吸引遊客到訪振興經濟。

市府經發局舉行「2019第六屆東海國際藝術節-Halloween! Hello! We!」記者會，由東海藝術街商圈店家COSPLAY「萬聖節」主題，展現精彩的「Hello! Halloween !」表演，經發局長張峯源也帶來俏皮舞蹈，手持大型糖果邀請民眾參與商圈活動，氣氛熱鬧。

今年活動安排各式精彩音樂、舞蹈演出、萬聖節主題市集、街頭藝人表演及手作體驗課程等，另為鼓勵遊客消費，明日起至10月26日於商圈會員店中消費累積滿500元，可獲商圈限量茄芷文件袋。

東海藝術街商圈手作特色濃厚，結合國際藝術節於10月5日至10月28日期間推出手作月體驗課程，包含手沖咖啡教學、種子花圈、手作點心、花藝插花、天然保濕滋潤口紅課程。

經發局指出，東海藝術街商圈積極與在地大專院校合作，逢甲大學行銷系學生以「Hello! We! Halloween in藝術街」為主題，為商圈營造萬聖節氣氛，將成為拍照打卡新地標。

此外，東海大學工業設計系學生以「點亮藝術街的回憶記錄」為主軸，結合燈串、雷射機及壓克力條，提供遊客寫下對藝術街的回憶文字，並將文字保存下來懸掛於藝術街，作為商圈裝置藝術與遊客互動。

(中時 )