台南市東門路安安營養芳療SPA中心6月間無預警歇業，導致大批消費者權益受損，有39人向消費者文教基金會雲嘉南分會提出申訴，損失合計達103萬餘元。消基會召開協調會，但因業者未能提出具體退費或賠償事宜，雙方並未達成共識，正研擬是否集體訴訟。

受害消費者張小姐表示，去年底她的姊姊在大安婦幼醫院生產時，安安SPA業者趁機推銷能夠提供泌乳、產後調養、岩盤浴、產後瘦身等服務。她陪姊姊體驗後覺得還不錯，於是接受業者鼓吹的分期付款方式，一口氣購買2年的課程，總金額9萬多元。

不料，今年6月該中心無預警歇業，不僅讓她剩餘的7萬多元課程無法得到服務，還面臨民間資融公司債務催繳，情況雪上加霜，希望業者能退款。

消基會雲嘉南分會副主委黃雅萍指出，該會共收到39名安安SPA的消費者提出申訴，其中有2人因受害金額低於3000元放棄求償，其餘37名受害消費者，扣除已接受服務的課程後，受害金額合計達103萬多元。

黃雅萍還說，該會召開協調會時，SPA業者宣稱因股東間鬧糾紛，目前正對簿公堂，因此無法退費；與SPA業者簽約的民間資融公司強調，由於SPA業者違反簽約期間不得歇業的規定，雙方也在訴訟中。

消基會雲嘉南分會義務律師團召集人康文彬認為，37人中，有9人現金付款，14人信用卡付款，14人接受業者提供的民間資融公司借款支付；此外，SPA業者只與11名受害消費者簽訂定型化契約，其餘都沒有簽，導致部分消費者無法向信用卡公司申請爭議款項退款，事後業者更拒絕出面處理，嚴重危害消費者權益，正研擬是否進行集體訴訟。

(中時 )