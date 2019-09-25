鴻海創辦人郭台銘日前主動退出國民黨，國民黨中常會今天決定「慰留」結案。發言人歐陽龍說，此舉代表郭董申請退黨之事已「結案」，對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜今受訪回應，轉達郭台銘想法，「大家好聚好散，絕對不接受中常委的慰留！」

郭台銘日前宣布退出國民黨，將黨證及榮譽狀退還台北市中正區黨部，由市黨部主委黃呂錦茹處理。黃呂錦茹在簽呈中批示「建請黨中央慰留」，經副秘書長杜建德、秘書長曾永權批示，都認同由市黨部進行慰留。

今天中常會中，中常委蕭景田詢問郭董退黨之事，黨主席吳敦義、副主席郝龍斌兩人交頭接耳，意見交換後，吳敦義宣布尊重市黨部決定及大家意見。發言人歐陽龍會後轉述相關決定，表示此案在黨部的程序中已結案，結論就是慰留。

而對於國民黨決議慰留，蔡沁瑜今轉述郭台銘想法表示，郭台銘已經堅決表達「退黨」立場，「他也絕對不接受中常委的慰留，盼大家好聚好散」，他現在已是「無黨一身輕」。

(中時電子報)