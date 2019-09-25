《只有我能喜歡妳》Love and Run

★繼【把哥哥退貨可以嗎】【限時好友】後又一全新另類爆笑愛情喜劇！

★【模犯生】「阿班」查農桑提納同庫甩偶像包袱，變身幼稚中二小屁孩！

★ 泰國人氣鮮肉「查農」與當紅甜美正妹蘇帕莎拉珊納洽攜手合作，大銀幕擦出精彩火花！

劇情簡介

放開這女孩，有我在別想示愛！

霸氣十足的阿杜（查農桑提納同庫 飾演），從小就視小他一歲的漂亮小阿姨小琳（蘇帕莎拉珊納洽飾演）為心目中的女神，因此在學校中只要誰敢靠近她，他便會想盡各種辦法搞破壞！長大後，在醫院工作的小琳更加美麗動人，她身旁的所有男人更是蠢蠢欲動，讓阿杜決定誓死保衛他的女神，出盡奇招斬斷所有桃花，究竟阿杜能否成功驅逐這些覬覦小琳美色的臭男生，保護好自己的天菜小阿姨呢？《只有我能喜歡妳》將於2019年10月09日上映，更多電影資訊歡迎上官方粉絲團查詢。

上映日期：2019年10月09日（三）

發行公司：威視電影

電影類型：喜劇、愛情

威視電影【只有我能喜歡妳】正式預告 (10.09 請保持安全距離)

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)回答「放開這女孩，有我在別想示愛！ 《只有我能喜歡妳》 10月9日上映 」。

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

2.贈票獎項：首五日交換券

◎ 得活動時間：即日起至10月8日下午2點

◎ 得獎公佈：2019/10/8下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

3.領票時間：10月8日下午2點起至10月9日下午5點，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)