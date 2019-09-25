中區大學籃球聯賽邁入第5年，是中區熱門的賽事之一，活絡中部各校的運動交流，提升籃球技術，培育優秀運動選手，台中市府強調，將持續落實體育運動向下扎根，培育籃球運動人才，打造台中成為運動城市。

「2019中區大學運動聯盟籃球聯賽」即日起至11月29日在中區各校輪流開打，吸引中彰投11校、16隊、288名選手，展開80場賽事；此次賽事並特別安排賽季表現最優異的24名球員，進行活動最終場「明星賽」，將賽事活動推到最高潮，號召球迷到場為選手加油。

由台灣體育運動大學、中華民國運動觀光協會共同舉辦的「2019中區大學運動聯盟籃球聯賽」24日在台中科技大學開幕，台中市政府運動局到場為選手加油。

運動局長李昱叡說，台中市籃球運動發展日趨成熟穩健，今年神岡國中獲得「全國國中籃球甲級聯賽」亞軍，展現基層籃球的實力；中區大學運動聯盟籃球聯賽由中部大專院校組隊參賽，也展現球員對籃球的熱愛。

(中時 )