市長黃偉哲（前排右一）訪視善化區人瑞洪蕊阿嬤（前排右二），討教養生之道。（劉秀芬攝）

重陽將至，台南市長黃偉哲25日先後探訪善化區高齡104歲的洪蕊阿嬤、大內區100歲的羅通文阿公，阿嬤年事已高但身體相當健康，健保卡使用的次數甚少，阿公當了52年鄰長，還騎電動車代步車發傳單，黃偉哲除了送上金鎖片、敬老狀，也向兩老討教養生祕方。

黃偉哲在社會局長黃志中的陪同下，上午先前往善化拜訪104歲的洪蕊阿嬤，阿嬤五代同堂，兒孫達30多人，最小曾孫才3歲，喜歡吃雞胚和田鼠，滿口無牙卻可以吃掉整根不切片香腸，平常喜歡曬太陽、打赤腳，養生之道是喝溫開水。黃偉哲也羨慕阿嬤身體健康，健保卡都很少使用，是模範市民。

大內區頭社里第10鄰長羅通文，今年100歲，是服務52年的資深鄰長，早年曾擔任宋江陣師傅，身體狀況硬朗，養生之道即是不菸不酒、早睡早起，雖然走路要靠助行器，但仍可以騎著電動代步車發送傳單。黃偉哲與大內區長李賢村前往訪視時，阿公還示範打拳給黃偉哲看，俐落的動作，贏得大家喝采。

黃偉哲表示，南市百歲以上的人瑞共238位，市府將贈送每位長輩一錢半的金鎖片，「鎖片大小不重要，心意最重要，現在金價又上漲了，但是我們還是送得很開心，因為這是甜蜜的負擔。」此外，65至99歲長輩的1000元重陽敬老禮金，也將於10月2日入帳。

(中時 )