秋高氣爽單車趣！高市府觀光局2019乘風而騎首發場推出「旗美經典鄉村俱樂部」遊程，將於10月26日帶領遊客暢遊旗美地區，一探旗山糖廠、聖若瑟教堂、林家菸樓及美濃水橋等特色景點，老街風情、小鎮故事盡收眼底，遊客悠遊自在穿梭巷弄，細細感受鄉村氣息。

觀光局代理局長邱俊龍說，今年乘風而騎分別在10月、11月、12月，推出「旗美經典鄉村俱樂部」、「騎向岡山 軍旅之樂」、「登上鳳凰山 俯瞰大鳳山」3大文青遊程，要號召千人共騎三大主題地區，悠遊大高雄。

10月26日登場的是高雄單車旅遊首選的「旗美經典鄉村聚樂部單車一日遊、深度遊」，除有千人騎乘盛大場面外，還有在地美食補給，如美濃以創意米食彩色千層粄、旗山糖廠冰棒，及旗山老街上聞名的香蕉蛋捲，都是沿途中的補給美食。

騎乘路線從旗山市中心出發，行經旗山聖若瑟教堂，到旗山糖廠吃冰棒，再到客家庄頭品嘗客家米食及創意料理彩色千層粄，接著回旗山市區回味老街百年風貌及品嘗特色香蕉蛋捲，另深度遊加入了瀰濃社區漂漂河體驗、參觀美濃湖及廣進勝紙傘，讓旗美風光一覽無遺。

代理局長邱俊龍表示，只要10月10日前報名，還可享有早鳥優惠價159元，更有機會抽中最新款iphone11手機、高雄東京來回機票等大獎，歡迎喜歡單車與戶外活動的民眾把握這難得的機會。

(中時 )