全台唯一電力文宣獎 首獎最高5萬 17:062019/09/25 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台電2019第20屆瓩設計獎(瓩：音念千瓦)25日開跑。台電表示，為推廣節電台電從2000年起持續舉辦校園電力宣導競賽活動，近10年累計超過15萬人參賽，逾1.2萬件投稿作品，而今年台電提供60萬元獎金更創5年新高，首獎也加碼至5萬元。 台電指出，今年針對大專院校及高中職各有平面海報設計與多媒體製作兩大類徵件，首度新增智慧家庭及智慧電網競賽主題，各類組取前3名及佳作12名，共60個得獎名額，即起開放報名，歡迎投稿拿獎金。 (工商 ) #台電 #智慧 #獎金 #競賽 #投稿 也許您會感興趣 推薦閱讀 通霄分局結合台電通通霄火力發電廠寫生比賽辦理犯罪宣導 15:122019/09/21 社會 5G幫忙 人工智慧提升醫療品質 04:102019/09/22 生活新聞 400人想破頭 空汙防制、登革熱和生態保育皆入題 21:372019/09/22 生活 威盛攻5G 登陸車載、安控市場 04:102019/09/23 證券．權證 雲科大展全台校園首見人工智慧繪圖 14:292019/09/23 生活 智慧城市講座 明日登場 04:102019/09/24 企業經營 日苦練18小時 蘇柏豪模具王 00:522019/09/25 地方新聞 《電腦設備》布建智慧水城市，宏碁集團物聯網節水防洪有韌性 11:422019/09/25 財經 大專證券投資智慧王競賽活動將開跑 11:532019/09/25 財經 全台唯一電力文宣獎 獎金創5年新高 14:262019/09/25 財經 生活熱門新聞 吳德榮：米塔颱風最快這天生成 預測逼近台灣 - 生活 大吃大喝不會胖 中研院找到關鍵基因 - 生活 扣押私菸竟消失 黃國昌爆：華航員工私運走 - 生活 擦化妝水就能保濕？專家曝真相 - 生活 - 工商 長照稅收制已到盡頭？財政部建議保險制 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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