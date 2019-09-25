台電2019第20屆瓩設計獎(瓩：音念千瓦)25日開跑。台電表示，為推廣節電台電從2000年起持續舉辦校園電力宣導競賽活動，近10年累計超過15萬人參賽，逾1.2萬件投稿作品，而今年台電提供60萬元獎金更創5年新高，首獎也加碼至5萬元。

台電指出，今年針對大專院校及高中職各有平面海報設計與多媒體製作兩大類徵件，首度新增智慧家庭及智慧電網競賽主題，各類組取前3名及佳作12名，共60個得獎名額，即起開放報名，歡迎投稿拿獎金。

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