因應全球流感疫苗，首度由3價升級為4價，供貨延遲，今年公費流感疫苗從11月15日起分批接種，較去年慢1個月開打。台中市政府衛生局表示，11月15日起為國小至高中（含五專1至3年級）學生、醫事人員等；12月8日為65歲以上長者及學齡前幼兒；2020年1月1日則是其他公費對象施打。

台中市衛生局說明，世衛組織為提升預測，今年遲至3月底才公布今年流感季北半球流感疫苗選株結果，較往年晚1個月，導致全球流感疫苗製造生產及供應時程延後，同樣連帶影響公費流感疫苗開打期程。

目前夏季流感仍盛行，推估將導致冬季流感疫情比往年延後開始，符合公費接種條件的民眾只要按時程完成疫苗接種，即可在農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力，鼓勵未具公費接種資格的民眾，可自費接種1劑流感疫苗，以提升群體保護力。

台中市衛生局長曾梓展表示，天氣逐漸轉涼，避免流感上身，可戴上口罩做好自我防護，今年台中市已採購73萬多劑公費流感疫苗，並全面升級為H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株4價疫苗，提供更完善的保護力。

(中時 )