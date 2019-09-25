府諮議買私菸？府：個人消費若違規依規定裁罰 16:522019/09/25 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 取自張惇涵臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對立委黃國昌指稱總統府諮議林家如購買37條私菸，府發言人張惇涵表示，根據檢方調查，機上進行免稅菸品購買者共有18人，這些人無論是媒體記者及工作人員，屬於個人消費行為，若有違反規定，由相關單位認定，並依規定進行行政裁罰。 府方指出，有關情形，屬個人機上免稅品購買，已經司法偵查，台北地檢署已於8月23日正式說明未涉刑責。航班上免稅品購買，與檢方偵查中違法私菸案無關。 (工商 ) #規定 #免稅 #偵查 #檢方 #消費 也許您會感興趣 推薦閱讀 免稅做後台 雙送為保障 欽州打造企業的後花園 17:012019/09/21 兩岸 高市直播主之亂 .檢方聲押連千毅、鄭又仁 23:332019/09/22 社會 金九銀十加持 陸消費股行情俏 04:102019/09/23 焦點新聞 信用卡刷私菸 顧立雄：玉山銀符合相關規定 09:262019/09/23 財經 科技偵查雲端反賄 法務部查賄出新招 12:252019/09/23 生活 藍委重砲轟私菸 顧立雄強調玉山銀符合洗防規定 12:532019/09/23 財經 私菸案北檢二波偵查 今傳喚少將林國欽 15:352019/09/23 社會 陸港觀盤－不畏貿易戰 消費升級實力發威 04:102019/09/24 全球財經 投資型保單年底拉警戒線 金管會規定這種人不能買！ 00:152019/09/25 財經 彈劾川普怎麼做 5點掌握美國憲法相關規定 13:372019/09/25 國際 政治熱門新聞 黃暐瀚嘆韓沒機會當選了 除非… - 政治 國民黨大轉彎決議慰留 郭台銘回應了！ - 政治 沈富雄為韓朱給建議「保證選情豬羊變色」 網喊狂！ - 政治 綠黨最新民調出爐 網笑：蔡英文再爽也沒幾天 - 政治 趙少康要韓有「總統樣」 韓粉拋5問反擊！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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