對立委黃國昌指稱總統府諮議林家如購買37條私菸，府發言人張惇涵表示，根據檢方調查，機上進行免稅菸品購買者共有18人，這些人無論是媒體記者及工作人員，屬於個人消費行為，若有違反規定，由相關單位認定，並依規定進行行政裁罰。

府方指出，有關情形，屬個人機上免稅品購買，已經司法偵查，台北地檢署已於8月23日正式說明未涉刑責。航班上免稅品購買，與檢方偵查中違法私菸案無關。

(工商 )