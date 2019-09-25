黃姓女子日前從左營高鐵站搭乘計程車，她先表示要前往雲林的劍湖山世界，之後又告知要去天堂。廖姓司機發現黃女似乎眼神渙散，且精神恍惚，擔心黃女的安全，於是將黃女載至派出所請求警方求助。
左營警方25日表示，55歲廖姓司機於9月22日將31歲黃女送到左營分局博愛四路派出所，請求協助。
起初，黃姓女子隊警方的關心詢問，黃女均不願意回答，只是坐在椅子上低頭閉目，最後，警方在黃女的背包內找到證件，但沒有黃女家屬的聯繫方式。
警方靈機一動，先聯繫黃女住所的里長，並順利聯繫上黃女的哥哥。哥哥在接獲通知後，連忙從台北坐高鐵南下，趕至博愛四路派出所。
經了解，黃女當天從台北市內湖區家中出門，獨自搭高鐵南下，步出高鐵左營站後，搭上計程車，但她卻不知道要去哪，計程車司機只好將她送到派出所。
黃女的哥哥表示，妹妹過去曾經是名列前茅的資優生，但患有遺傳性的疾病，有時情緒會大幅度波動。黃女的哥哥相當感謝司機的善心幫助，以及警方的熱心協助，幫助他找回家人。
(旺報 )
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