日本預定於10月1日把現行的8％消費稅上調至10％，國內不少觀光門票與商品都將因此漲價。舉例來說，奈良鹿餅將由150日圓增至200日圓（約台幣58元），為28年來首次漲價。此外，東京迪士尼等景點的入場門票亦將加價，年票將加價2000日圓，售價為9.1萬日圓。

關西奈良鹿群吸引大批遊客前往，不少人都會買鹿餅享受餵食樂趣。不過，奈良鹿愛護會表示，由於無法獨力承擔成本，鹿餅將會加價，收入用以照顧鹿群。鹿餅極受歡迎，每月可以賣出約20萬束（一束10片）；惟隨著遊客增加，愛護會照料鹿群的成本也跟著上升。

東京迪士尼也宣布，由於消費稅上漲，暢遊東京迪士尼樂園或東京迪士尼海洋樂園的全票「一日護照」，將加價100日圓至7500日圓；學生票及兒童票則分別加價至6500日圓及4900日圓。

此外，位於京都車站前的京都塔，門票將加價30日圓到800日圓。舉行日本「大政奉還」儀式的世界遺產二條城，也將加價30日圓，入場及參觀二之丸御殿的門票調整為1030日圓。

(中時 )