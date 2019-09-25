歐洲各國領導人為化解美國與伊朗的緊張關係，競相安排兩國領袖在聯合國大會期間展開會談。但今天恐怕是美國總統川普與伊朗總統羅哈尼舉行歷史性會談的最後機會。

法新社報導，美國與伊朗兩國領導人若舉行會談將會是歷史性的一刻，但民主黨掌控的美國聯邦眾議院昨天宣布對川普展開彈劾調查，使美伊會談的可能性受到政治因素干擾。

世界各國領導人齊聚美國紐約出席聯合國大會（General Assembly）之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）敦促川普與羅哈尼（Hassan Rouhani）會面。

馬克宏在與英國首相強生（Boris Johnson）和羅哈尼舉行的三方談話時笑著說，美伊領袖可能舉行會談的時間越來越短了。

馬克宏表示：「如果羅哈尼沒有跟川普總統見到面就離開，老實說他就是喪失大好機會，因為他也不會在幾個月內回來。」

他還說：「川普將不會前往德黑蘭，所以他們現在必須見面。」強生也說他同意馬克宏的看法。

馬克宏率先居中協調，試圖安排美伊領導人舉行一場歷史性峰會，他早在上個月向川普提出兩國領袖會談的想法。同時馬克宏也希望能挽救2015年伊朗核子協議。

(中央社)