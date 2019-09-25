日本海上保安廳24日表示，北海道北部一個無人島嶼「已經消失」在海中。日本領海面積可能因為這個小島消失而縮水。海上保安廳將展開進一步調查。

根據海上保安廳的調查，距離北海道北部猿拂村沿岸約500公尺的Esanbe 鼻北小島（Esanbe Hanakita Kojima）已經消失。只有水深非常淺的淺灘。海上保安廳於今年4至5月間進行調查。

過去曾有人提出這個編號484的小島可能會因侵蝕而消失。這是日本第一個完全消失的偏遠邊界島嶼。

根據「聯合國海洋法公約」規定，島嶼是「自然形成的陸地，並在高潮時也高於水面」。高潮時如被水淹沒，而退潮時仍高於水面的情況則被定義為「低潮高地」，如果位於距本土12海里（約22公里）內，則和島嶼一樣作為領海的基準。

根據共同社報導，海上保安廳表示，將在今後1年多的時間觀測潮位等，從事進一步調查，以判斷這處淺灘是否屬於低潮高地。

報導表示，即使Esanbe鼻北小島不符合低潮高地的標準，也不會影響專屬經濟區（EEZ）的範圍，但領海可能會縮水約0.03平方公里，不到一個東京巨蛋的面積（0.047平方公里）。

每日新聞報導，海上保安廳表示，至少需要兩年的時間，進一步調查結果才會出爐。

(中央社)