基隆市英仁里里長楊凱婷去年競選期間，與她母親、我愛基隆人公益協會理事長等人，共同舉辦宜蘭一日遊活動，她收報名費後活動當天參加者退款500元，檢方指楊女賄選提當選無效訴訟，高院維持一審判決，認定楊男並無賄選、駁回檢方聲請確定。

高院駁回檢方請求主要是因該活動是協會所舉辦的一般公益慈善旅遊，理監事會議決議提供參與活動的民眾每人500元的補助，先向報名者收取報名費，活動當天每人退款500元以確保報名者確實出席活動，不是英仁里在籍里民之民眾也有參加該次活動而獲得退款。

(中時 )