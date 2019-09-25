里長參選人辦一日遊被控賄選 法官還她清白 17:032019/09/25 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市英仁里里長楊凱婷去年競選期間，與她母親、我愛基隆人公益協會理事長等人，共同舉辦宜蘭一日遊活動，她收報名費後活動當天參加者退款500元，檢方指楊女賄選提當選無效訴訟，高院維持一審判決，認定楊男並無賄選、駁回檢方聲請確定。 高院駁回檢方請求主要是因該活動是協會所舉辦的一般公益慈善旅遊，理監事會議決議提供參與活動的民眾每人500元的補助，先向報名者收取報名費，活動當天每人退款500元以確保報名者確實出席活動，不是英仁里在籍里民之民眾也有參加該次活動而獲得退款。 (中時 ) #活動 #賄選 #檢方 #退款 #里長 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗震不難 消防猛男示範「趴下、掩護、穩住」3步驟 18:212019/09/21 生活 台中市表揚里鄰長 七旬里長熱情不減 13:492019/09/22 生活 高市直播主之亂 .檢方聲押連千毅、鄭又仁 23:332019/09/22 社會 7旬里長連任8屆 服務鄉里29年 04:102019/09/23 地方新聞 選里長落選 還涉幽靈人口被訴 12:302019/09/23 社會 中和嚴防屈公病 14高風險管制區域 12:012019/09/23 生活 永康分局反賄選宣導 檢察官教民眾查賄SOP 22:332019/09/23 社會 新莊警民治安座談會 號召全民反賄選 17:142019/09/24 社會 美女檢察官初體驗 「開箱文」宣傳科技查賄 13:012019/09/25 社會 府諮議買私菸？府：個人消費若違規依規定裁罰 16:522019/09/25 政治 社會熱門新聞 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 一句「欠繳電話費」前中華電董座160萬飛了 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 尪3年啪啪啪16女妻崩潰 法官這樣判 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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