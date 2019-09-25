美國限制無人機輸出，卻給大陸武裝無人機在中東崛起的機遇

沙烏地石油設施遭無人機轟炸引發中東緊張局勢再度升溫。雖然事件肇因於伊朗的無人機，但在中東的天空中最受人注目的卻是來自中國大陸的無人機。隨著中東局勢的惡化，更讓世人注意到中國大陸的無人機早已悄悄地主導了中東的無人機市場。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，近年來，無人機或無人駕駛飛行器（UAV）在軍事進攻中的使用明顯增加，在局勢緊張的中東地區的情況更是如此。而在中東逐鹿的各方誰擁有無人機，誰在戰鬥中使用它們？讓我們先看看無人機參戰和中國大陸無人機在中東崛起的歷史。

報導說，最初是2001年10月由美軍在阿富汗首次使用武裝無人機參戰。武裝無人機最初是少數技術先進的國家的專有秘密武器，以色列和美國處於全球領先地位，傲視群雄。但不到10年，一家新的供應商站到全球無人機比武擂臺之上：那就是中國。即使是五角大廈禁止購買和使用大陸製造的無人機，美國海軍和空軍仍在2018年購買了一批大陸製無人機。

在中東，各國對中國無人機及其技術側目相看：中國推動了軍用無人機在中東的普及，向至少6國政府出售了這類武器。而民用無人機市場也變得更加複雜，很多中東國家購買了大陸民用無人機將其改裝用於軍事用途。

報導表示，阿拉伯聯合大公國（UAE）部署了一支由大陸供應的翼龍I型無人機部隊，這些無人機被用於打擊也門和利比亞內戰中的目標。此外，伊拉克、約旦、沙烏地阿拉伯、埃及和阿爾及利亞都購買了大陸的無人機。

沙烏地軍方曾公佈的一段視頻，顯示其購入的大陸無人機發射空對地導彈，成功擊毀胡塞武裝組織的坦克。在另一次偵查任務中，沙烏地使用大陸無人機「彩虹」與美國的「捕食者」出戰，結果大陸無人機的戰果遠遠優於美國無人機。

此外，土耳其依靠能掌握大陸武裝無人機技術的巴基斯坦自行建造了無人機，這些無人機被用於打擊土耳其境內和敘利亞境內的庫爾德人目標。

報導分析稱，顯然武裝無人機技術已經廣泛擴散。讓美國感到矛盾的是，美國不願向盟國出售先進的無人機，但並沒有消除無人機的擴散，因為中國大陸已經介入推銷其大致相當先進的技術。

(中時電子報)