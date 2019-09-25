高雄巿議會25日開議，下午安排巿政考察，高巿府工務局簡報路平成果，高雄巿長韓國瑜會後聯訪時表示，其實本來有100多個亮點，但是配合議會的時間，選了3個出來，如果問他個人意見，他會認為長遠來看，教育最重要。

對於100多個亮點最滿意哪一個？韓國瑜說，如果要他真的長遠來看，最重要的就是教育。所以高雄市及全台灣下一代的孩子，一定要中英文雙語教育，今天高雄巿政府勇敢的踏出這一步。相信5年、10年之後，一定可以開花結果。

韓也表示，如果為了讓觀光客來高雄觀光旅遊，愛情產業鏈非常重要，而人民也很需要一條平安的路，所以這些都非常重要，但他個人認為，教育最重要。由於議會給的時間有限，很希望如有機會，再來報告更多施政成果。

他表示，如果未來高雄市議會有排類似探勘、會勘的考察，巿政府絕對會全力來配合，讓議會的議員，跟市民朋友了解，市府團隊到底在做什麼，而且未來能夠達成什麼目標，這需要巿議會跟巿政府通力來合作。

他也提到，中央跟地方合資的土開公司，對於愛情摩天輪跟愛情產業鏈已經轉為積極的態度，這對高雄未來來講，都是一件好事，期待跟各單位都能維持良好的互動，只要能夠打造高雄，讓高雄變成更棒、更好，相信大家心裡的目標都是一樣。

(中時 )