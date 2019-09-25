環河南路貨車計程車擦撞 運將無意識搶救中 17:062019/09/25 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市環河南路下午發生車禍，1人無意識急救中。（民眾提供／陳鴻偉台北傳真）） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市環河南路1段25日下午發生車禍，1部小貨車與1輛計程車發生擦撞，計程車車頭全毀，造成約60歲的司機重傷，警消到場時發現司機已無呼吸心跳，目前正送往台大醫院搶救中。 據了解，車禍約發生在下午3時許，小貨車上包括駕駛、乘客共3人，也因車禍受到不同擦剉傷，也被送醫治療中，詳細事發經過正由警方調閱監視器調查中。 (中時 ) #計程車 #車禍 #環河南路 #司機 #小貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 為省錢亂倒廢棄物 承包商遭送辦 04:102019/09/21 地方新聞 貨車闖禍8人傷 阿兵哥左腳截肢 04:102019/09/22 社會新聞 高山峰送兒上最高學府 自嘲計程車司機 04:102019/09/22 娛樂新聞 Uber司機跳槽小黃 報考人數大爆滿 12:082019/09/23 生活 西濱公路3車追撞 1死2傷 13:232019/09/23 社會 公車、計程車連撞韓籍3歲女童 判賠309萬多元 15:372019/09/23 社會 僧多粥少 新北復康巴士 推廣共乘 04:102019/09/24 地方新聞 死不繫安全帶 陸女嗆「公安局長我親戚」 08:122019/09/24 社會 山老鼠運輸工具再進化 計程車載運珍貴扁柏 17:142019/09/24 社會 女搭計程車稱：載我去天堂 司機嚇傻 16:552019/09/25 社會 社會熱門新聞 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 一句「欠繳電話費」前中華電董座160萬飛了 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 尪3年啪啪啪16女妻崩潰 法官這樣判 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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