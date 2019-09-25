北市環河南路1段25日下午發生車禍，1部小貨車與1輛計程車發生擦撞，計程車車頭全毀，造成約60歲的司機重傷，警消到場時發現司機已無呼吸心跳，目前正送往台大醫院搶救中。

據了解，車禍約發生在下午3時許，小貨車上包括駕駛、乘客共3人，也因車禍受到不同擦剉傷，也被送醫治療中，詳細事發經過正由警方調閱監視器調查中。

(中時 )