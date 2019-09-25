獲教育部師鐸獎的培英國中體育老師鄭雅之，未去教育部領獎，選擇留在給她機會的竹市授獎，獲全場熱烈掌聲。（羅浚濱攝）

教育部25日舉行108年度師鐸獎頒獎典禮，新竹市獲獎的培英國中體育老師鄭雅之，選擇留在給她機會的新竹市，參加市府舉辦的教師節表揚大會，她說「如果有再次選擇的機會，我還是要當老師！」讓現場揚起一片熱烈掌聲。

市長林智堅感謝優老師們在孩子學習路上指引方向，強調他非常重視教育環境，投入超過37億推動新校園運動，4.5億推動「班班有冷氣」降溫計畫，建設社區共讀站和新總圖，希望能養成學生閱讀與運動習慣，從各方面提升竹市教育環境。

身材嬌小的體育老師鄭雅之，曾報名13處教甄，考了11所學校，越挫越勇落腳培英國中服務了17年，巨大教育熱忱，今年獲教育部師鐸獎肯定。

鄭雅之關心每位學生的個別狀況，曾帶過1名視障生上體育課，貼心替學生準備不同大小的桌球與器具，許多畢業學生都很喜歡回學校與她分享心事，給她取了「女超人」、「小不點」等暱稱，看出學生與她零距離的好感情。

鄭雅之也時常自省帶領不同的孩子時，是否有足夠的同理心，她說教學生涯最感動的是「學生碰到困難時，第一個想到的是打電話給我！」

林智堅同時頒獎給榮獲教育部「教育奉獻獎」的東園國小退休校長蔡英，及獲「竹塹明志獎」、「竹塹菁師獎」等366位教師，肯定他們為作育英才，犧牲奉獻的精神。

(中時 )