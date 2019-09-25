說到福隆就想到福隆便當，這直覺得聯想幾乎跟永和豆漿一樣，深埋在大家腦海裡了，不過你是不是也好奇，福隆便當真的那麼好吃嗎？福隆便當初怎麼發跡的？有網友就疑問「吃過一次福隆便當，只記得很乾，跟台鐵便當比較起來，真的還好欸，為什麼還那麼有名啊」？透過PTT廣大饕客解碼，解釋出福隆便當有名的內幕！甚至還釣出另一個更好吃的隱藏便當。

有網友就疑問「吃過一次福隆便當，只記得很乾，跟台鐵便當比較起來，真的還好欸，為什麼還那麼有名啊」？（摘自PTT）

網友表示福隆便當真的是天時地利人和，當初大家開車從宜蘭經過福隆，餐廳選擇不多，順勢就吃個便當再繼續趕路，現在直接雪隧了。另外海水浴場更是福隆便當得以暢銷的原因，「肚子餓了都好吃」、「玩水起來吃的東西都有種超好吃的錯覺」、「唯一可以吃的」、「沒競爭者啊」。

不過有饕客網友點出「真正好吃的福隆便當在貢寮」！他解釋道，福隆便當當初跟貢寮便當都在月台賣，是競爭對手關係，但內行跟在地人的全都知道貢寮便當比較好吃。尤其後來「7-11的集團為了捧跟福隆海水浴場的關係，便主打福隆便當的廣告，以及將福隆車站那邊的7-11收回總公司經營權。搭上廣告的福隆便當就無緣無故火紅起來了，變成要排隊的景點之一」。因此福隆便當在當地人眼中是一個很普的便當，貢寮便當才比較接近美食。

雖然這樣說，還是有網友站出來相挺福隆便當，表示「肉很乾+1，但味道還可以吧，就是吃個感覺」、「福隆專吃古早味，且價錢親民」、「肉真的乾，其實就是吃個回憶的」。

(中時電子報)