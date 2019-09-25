裝設隔板的新辦公空間讓員警偵辦案件，洽公民眾更有隱私。（台中市警3分局提供／張妍溱台中傳真）

待勤室配備全新沙發桌椅、液晶電視及冷氣，讓待勤同仁有更舒適的休息處。台中市警3分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局警3分局東區分駐所，座落南京路舊鐵道旁，28年前落成後啟用迄今，設備老舊不堪，閒置空間堆滿陳年雜物，讓員警仍感空間不足，分局長陳武康提出「派出所廳舍活化計畫」，爭取改善舊有廳舍，讓員警外出執勤回來有較寬敞的辦公空間，民眾洽公也舒適。

東區分駐所為地上4層及地下1層建築，提供員警辦公、待勤使用，但閒置空間雜物太多，辦公空間顯得緊縮，歷經2個多月的整修與活化工程，陳舊的辦公桌設備全面汰舊換新，裝設隔板的新辦公空間讓員警偵辦案件，洽公民眾更有隱私，「改頭換面」後9月16日正式竣工啟用。

東區分駐所林姓員警指出，過去辦公空間擠滿早該報廢的儲物櫃，這次汰舊換新後，同仁專用的置物櫃集中擺放，讓辦公區看起來格外神清氣爽，另闢新的待勤室教有隱私，讓住宿或是早到遲退的同仁，無須擔心洽公民眾的異樣眼光，總算能夠放心用餐、好好休息。

(中時 )