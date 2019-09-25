王瞳騎機車追愛。民視提供

王瞳劇中騎機車追愛發生意外。民視提供

王瞳的婚紗被燒到破洞。民視提供

蘇晏霈在《多情城市》披婚紗。民視提供

蘇晏霈。民視提供

馬俊麟（左）在結局中和邱子芯準備步上紅毯，能否成功晚上揭曉。(民視提供)

八點檔《大時代》今（25日）晚上8點播出大結局，全劇終後由蕭大陸製作的《多情城市》接檔，兩齣戲不約而同以婚禮做為交棒，觀眾十分期待。

《大時代》近期劇情連環爆，余秉諺的「悲慘悔悟」、楚宣的「回歸天真」，林則希「生不如死」，每一條線結局吸引觀眾眼球，昨（24日）平均收視率6.11，最高1分鐘達到7，有227萬觀眾收看。

近期預告片釋出王瞳穿著婚紗騎機車趕去馬俊麟跟邱子芯的婚禮途中不慎被撞飛，粉絲猜測劇情之外，更有不少網友自編結局。王瞳表示，這場外景陣仗大，耗時又耗人力，所有人看到成品非常感動，只能說大家辛苦真的很值得。

王瞳穿典雅婚紗，只是劇組替她找來的機車C.C.數太小，讓她的婚紗不小心被排氣管燙了一個洞，被導演發現婚紗在冒煙才趕緊喊卡。王瞳表示，劇組已經做了完善防護措施，只是當天風太大，還是不慎讓裙擺一小角碰到排煙管，但考量戲劇張力要求，不然裙擺很長又騎機車是非常危險的行為。

王瞳騎機車追愛，她說太久沒騎機車很懷念，以前在台南唸書還有剛到台北拍戲，常常都是騎機車到處跑，非常自在，而且在沒有導航年代都買紙本地圖找路。只是劇中安排穿婚紗騎車是第一次，因為以往戲劇不是搭車追愛就是被人載。

她第一次自己騎機車，停紅綠燈時還跟隔壁騎士對到眼，對方說「伍妹要找煥然嗎？」讓她哭笑不得。被問到伍妹會不會追愛成功，王瞳說關鍵時刻一定要準時鎖定。

今晚接檔的《多情城市》也有幸福熱氣球的婚禮戲，一出場王燦帶著蘇晏霈步入紅毯，只是劇中被安排好的婚禮，讓蘇晏霈怯步，拋下頭紗就跳進熱氣球要飛走，沒想到婚紗被熱氣球籃子勾住，頭下腳上的栽進熱氣球籃裡。

一旁飾演操作熱氣球的許仁杰，因為帶著兔子頭套，一時也沒發現蘇晏霈被婚紗絆住，無法即刻救援直說「超懊悔」。仁杰回憶拍攝熱氣球重頭戲，他說因為穿人偶裝，喝水也有難度，加上拍攝當下頂著近40度高溫，讓他一度中暑。

(中時 )