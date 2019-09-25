民進黨全代會將通過「社會同行世代共贏」決議文。照片：曾薏蘋攝

民進黨全代會28日登場，今中常會討論出「社會同行、世代共贏」決議文草案，預計提交全代會通過。民進黨副秘書長林飛帆表示，決議文有幾個核心精神，其中在捍衛主權方面，明確拒絕一國兩制，民主防衛機制上要深化國防自主、加強民主防衛相關法制內容。

民進黨今中常會通過第十八屆第二次全國黨員代表大會大會宣言草案、議程草案及「社會同行世代共贏決議文」草案送交全代會進行議決。

此外，會中還秀出今年所有黨公職都會獲得一件綠色飛行夾克；民進黨副秘書長羅文嘉說，夾克可以防風防雨、不怕滲透，左肩別上一枚玉山上旭日東昇、飛鷹翱翔的徽章，今年總統、副總統人選組合出爐後，也會再增加另一個徽章，胸口處也縫上一個「飛行的台灣」圖樣，象徵不同世代可以一起飛翔。

民進黨主席卓榮泰會後記者會表示，周六全代會將通過「社會同行世代共贏」決議文，這是因為2016年民進黨再度執政後推動政治、經濟、社會改革，在去年1124遭受空前挫敗，歷經民進黨最低潮的時刻，加上今年1月北京提出一國兩制台灣方案，同時面對中美貿易戰，民進黨必須有份關於執行改革、跟民間合作的新行動綱領，作為民進黨爭取勝選的依據。

卓榮泰說，人民支持民進黨推行的改革，不過社會個群體感受不一，這是執政者必須面對的問題，在台灣度過轉型的痛苦期，民進黨必須充分照顧社會弱勢群體，不使其在轉型、壯大台灣的過程中被遺落，包括如何進行經濟轉型、照顧社會弱勢者等等。

卓榮泰強調，928全代會將要求所有中執委、中評委、中常委、縣市首長、中央部會首長，一定要出席這次大會，多一個人就多一分力量，多一分責任的承擔。羅文嘉補充，已寄出邀請卡邀約前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮與會，但其是否出席要等周五最後統計才會確定。

林飛帆補充，「社會同行世代共贏」決議文是有鑑於民進黨2016年執政以來，推行許多轉型政策，過程中國際及兩岸之間情勢有很大變化，在外在與內部結構改變過程，有必要提出新的執政綱領，因應未來執政需要，做為執政政黨也有責任要提出價值、態度，跟施政想法。

他說，決議文有幾個核心精神，第一個在捍衛主權方面，明確拒絕一國兩制，民主防衛機制上要深化國防自主、加強民主防衛相關法制內容。其二，在推動轉型過程中，轉型工作與社會連結要有更大幅度調整，緊密跟社會連結，包括強化政府民間協力治理，黨跟社會連結機制，透過黨的平台含納不同意見，轉型過程要考量各群體感受。

林飛帆說，第三推動經濟與社會轉型工程，應該秉持公平永續，要意識到堅持改革過程中，會有相對脆弱的群體，在過去會受到相對剝奪感，決議文中提到要清楚向台灣社會交代，未來不希望轉型工程中遺落脆弱群體。

林飛帆說，台灣不應該侷限在海峽一側，應該定位成「太平洋的台灣、世界的台灣」；這份決議文經歷過非常多慎重討論，「我們認為壯大台灣的方式是社會同行，強化台灣之後來連結世界，以這樣來面對、抵抗來自中國大陸非民主的擴張威脅。」

(中時 )