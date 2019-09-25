正當其他比賽老早就打完甚至洗澡休息時，紅雀與響尾蛇仍在鏖戰，此戰耗時6小時53分鐘，創下響尾蛇隊史以及主場大通球場(Chase Field)新紀錄，從當地時間晚間6點40開戰，直到半夜1點33分才結束，最終由瓦格斯(Ildemaro Vargas)在滿壘時敲出再見安，響尾蛇才終於在第19局以3比2結束這場比賽。

此戰打到昏天暗地，紅雀先發投手弗拉赫提(Jack Flaherty)表現優異，主投7局無失分，還送出11次三振，再加上隊友佛勒(Dexter Fowler)在首局就敲出陽春炮先馳得點，握有勝投資格退場。沒想到9局下半瓦格斯回敬一發陽春炮，硬是將比賽扳平至1比1逼進延長賽，開始了這場打不完的比賽夢魘。

雙方在延長賽10至12局都沒有得分，13局上半紅雀猛將戈史密德(Paul Goldschmidt)敲出本季第33號全壘打，將比數超前成2比1，原以為可以結束比賽了，不過響尾蛇韌性驚人，下半局阿邁德(Nick Ahmed)一上場就敲出三壘安打，喬瑟夫(Caleb Joseph)補上安打將比分再度追平，接著兩隊就以2比2一路鏖戰到第19局。

19局下半，今日有全壘打表現的瓦格斯，在2人出局、滿壘時，瞄準第一球就出棒形成安打，最終就由響尾蛇在這場近7小時大戰中，以3比2逆轉奪勝，同時也終於結束這場跨夜打到凌晨一點半的比賽。而球員更辛苦的是，兩隊僅能休息11小時，又要在當地時間下午12點40分進行系列戰第3戰。

此戰耗時6小時53分鐘，創下大通球場響尾蛇隊史最長比賽紀錄，且紅雀除了投手之外，一到八棒打好打滿，每人都至少站上打擊區8次，使用的投手群更是可觀，紅雀先發投手弗拉赫提撐了7局無失分退場，不過接下來連換10名投手最終吞敗，響尾蛇更是用了13名投手，才拿下這得來不易的勝利。

另一場在加州進行的洛磯對巨人，也戰到16局才分出勝負，由洛磯以8比5帶走勝利，這是大聯盟史上第一次在太平洋時區，同時發生2場16局以上比賽紀錄。

(中時電子報)