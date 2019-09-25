環狀人行陸橋每跨大梁長達40公尺，將出動吊車從支柱卸下後，在原地切成3段，再以板車載至他處破碎處理。（王文吉攝）

台中市建設局養工處已協調公路總局、交通局、豐原分局等單位，預先遷移附掛在天橋上號誌桿及監視器設備。（王文吉攝）

台中豐原最大的天橋拆除作業卡關！建設局經綜合評估，同意拆除圓環南路、中正路環狀人行陸橋，但6月上旬完成封閉測試，至今仍未動工。居民質疑，天橋存廢討論多年，該不會又是虛晃一招？建設局解釋，因天橋沒有財產登記，須先補登、再報廢，現正補走程序中。

位於圓環南路、中正路口的人行陸橋，位處通往高速公路要道，附近又有瑞穗國小，為顧及學生安全，由豐原市公所興建環狀天橋，1990年完工啟用。因高齡長者、身障人士或推嬰兒車等民眾不便使用，近年使用率偏低，且遮蔽天際線，被當地居民視為鄰避設施。

建設局基於還路於民趨勢，順應民意進行存廢評估，除完成使用率調查，並在5月10日起試辦封閉30天。結果顯示，民眾改走平面人行穿越道，普遍都能適應，決議予以廢除。

當地居民質疑，天橋存廢討論多年，一下封閉，現在又開放，評估結束到現在已經過了3個月，進度還是靜悄悄，是沒錢拆還是怠惰拖延？建設局養工處解釋，當年人行陸橋建造之後，沒有辦理財產產籍登記，必須進行補登作業，再辦理報廢程序，才能進行拆除作業。

建設局養工處已協調公路總局、交通局及豐原分局等單位預先遷移號誌桿及監視器設備。為避免衝擊交通，拆除作業規劃在夜間施工，預計封路4天卸下4座40公尺長的大梁，在原地切3段，再以板車載至他處破碎處理，之後拆除支柱、樓梯等，工期約21個日曆天。

(中時 )