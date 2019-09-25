中部打擊犯罪中心破獲暴力宗教組織，逮捕自稱「聖師」的主嫌林婦和其他成員。警方表示，這個邪教組織隱藏深山民宅裡，只要林婦認為有過錯就會讓所有人圍毆被害信眾，有人被打到全身瘀青，有人則被打到滿臉鮮血近乎失明；凌虐過程錄影存證，見復原高喊是「神蹟」。

檢警調查，林婦設立的「中華白陽四貴靈寶聖道會」，設有長老、副長老、道長、堂主、道師、三才等幹部，為加強控制，對於不服從指令或想要脫離的信徒，動輒以「借軀驅魔」為藉口，由「聖師」林婦指揮幹部痛毆；教內還巧立「開荒基金」、「助班費」、「報恩金」、「敬師金」等名目，固定向信眾收取費用。

專案小組指出，林女自稱「活佛」、「聖母」或「阿母」、「媽咪」等稱謂，自2009年起開招募信眾，打著淨化心靈口號吸收信眾脫離家庭集中管理修行，以家人互相介紹方式進入該組織，一旦加入就很難脫離，甚至被拘禁控制行動，以集體意志控制信徒不能有個人想法。

警方發現，林婦以「身上有髒東西」洗腦信眾，並建立「罪犯守則」要信眾遵守，包括「一、只能透過獄卒講話；二、不准洗澡、上2樓；三、手腳綁起來；四、不可藉著聖師耍特權；五、不許與他人交談；六、未經允許不能吃飯」，若違反就會慘遭旁人持棍棒猛毆凌虐。

邪教組織信眾間還互相監視檢舉，只要無視仙佛、自動拿外套、邊寫邊睡、走路走不好，飯不好好吃，甚至動了「想回家」的念頭，就被以暴力手段毆打凌虐；欲脫離成員，起碼有超過5個以上的家庭遭受生命身體及自由危害，被營救出的19名信眾中，仍堅信林婦是在幫他們驅魔。

林婦以「借竅驅魔」為藉口，並稱神佛附身「三才」身上，教訓不服從指令或是想脫離的信眾。今年3月間，林女率信眾到廣西南寧道場，一名信眾不想去拖延辦理台胞證即被「借竅驅魔」痛毆，一名信眾在整理林女物品時，被指偷窺資料，也是一陣打。

抵達南寧後，擔任「三才」的死者方女，因不認同林女指示痛毆他人的理由，林女認為方女不該有自由意志、不服從，命令她平躺在地上；由另名擔任「三才」的許女以單腳踩跳方女的胸腹、另名林女出手動毆，沒想到打出人命，林女等人隔天全逃回台灣。

林婦指示「借竅驅魔」時要錄影存證，檢警清查有約有30支打人影片，到案的「三才」有人稱覺得沒有被完全附身，還是有自己的想法，覺得打人不太對，但也有「三才」深信自己被神佛附身才聽命行事。

(中時 )