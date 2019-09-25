今年龍眼嚴重歉收，農委會在3月間公告彰化縣為農業天然災害現金救助地區，田中鎮許姓老農卻因為癌症復發到醫院治療，未能在期限內提出救助申請，事後申請補辦，期望卻跟著公文去旅行，始終無明確答覆，讓他無語問蒼天！

許姓老農指出，今年2到3月間，幾乎每天奔波於田中鎮與彰化市之間，到彰基醫院進行放射線治療，眼見果園沒有收成，還得承受病魔摧殘，身心俱疲；但是，公文還在公所、縣府和農糧署間往返，只希望政府能夠體恤民情！

農糧署副署長蘇茂祥表示，農業天然災害救助申請和審核權責都在鄉鎮市公所，農作物損失率是否達到符合救助的20％，也由公所認定；至於受災農戶未能依期限提出申請的原因，包括道路交通或通信中斷「等」不可抗力事由，得依行政程序法補行提出申請，那個「等」字的意思，就是還有行政裁量的空間，因此，只要鎮公所覈實認定就可以直接同意受理。

農委會主委陳吉仲在3月間勘查龍眼災情時，允諾從簡、從速辦理現金救助；不過，半年過去了，如同龍眼不開花、不結果，許姓老農迄今還是等不到結果！

(中時 )