針對一起有關某醒酒飲料的訴訟，德國法蘭克福法院日前判決「宿醉」為人類疾病的一種。

路透23日報導稱，德國法蘭克福法院近日將「宿醉」正式定義為人類疾病的一種。這意味，如果前一天晚上喝茫了的上班族們想要以「宿醉」為由請病假的話是完全合法的。

據悉，法蘭克福法院是在審理一起某「抗宿醉」飲料案件時做出該決定的。生產該飲料的公司被控非法宣傳其對於宿醉的治療效果。在判決中，法院禁止該公司在廣告宣傳中「提及任何能夠預防、緩解和治療任何人類疾病的功效，以及令人產生相關印象」。

法院解釋稱由於疾病可以被定義為「對於人類身體正常狀態和功能的，即使是微小的和暫時的干擾」，因此宿醉也是人類疾病的一種。法院還補充稱，雖然疲勞、噁心和頭疼等症狀是患者自己引發的，但它仍是一種疾病。並且這些症狀通常會自行消失，並不需要進行醫學治療。

對於德國人來說，該判決可很能是個好消息，因為每年一度的慕尼黑啤酒節剛剛於9月22號揭幕。

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