央視前主持人崔永元去年揭發陰陽合約潛規則，使女星范冰冰遭約談，最後罰以約40億台幣作結，而崔永元今年5月在微博發文後便沒再現身。今(25日)網上熱傳他和戲劇男神胡歌雙雙現身中國傳媒大學，兩人還一同吃飯、合影，不知是在錄製節目，或是有合作計畫。

崔永元因質疑電影《手機》系列電影影射自己，和馮小剛等人槓上，去年他將矛頭指向參加《手機2》的范冰冰，舉報演藝圈陰陽合約潛規則，直到10月范冰冰才復出發文認錯，但之後崔永元並未放過范冰冰，今年2月又曬出部分合約，批評范冰冰說：「聽說要復出了，把合同範本再曬曬，省得不會簽了。」

今年5月，崔永元在微博發文回應陝西千億礦權案，表示「堅決擁護」中央調查組的調查結論，之後便沒再發文，今網上傳出他和胡歌到中國傳媒大學，推測是身為中國傳媒大學教授的崔永元邀胡歌現身校園，但主因不得而知，而胡歌一現身，立刻引來大批學生追拍，可見人氣之高。

(中時電子報)