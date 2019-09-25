候鳥季來了，由雲嘉南國家風景區管理處舉辦的台灣國際觀鳥馬拉松大賽，今年邁入第7屆，並恢復24小時賽制，將於11月23、24日舉行，即日起到10月底受理報名。（雲管處提供）

雲嘉南地區鳥類生態豐富，吸引許多愛鳥及攝影人士前來探訪，時序接近10月，候鳥季就要到來，雲嘉南濱海國家風景區管理處每年都會舉辦觀鳥馬拉松大賽，今年邁入第7屆，已經成為國際知名盛事，去年有15隊來自海內外隊伍參與，創下總計122種的觀鳥紀錄，今年將在11月23、24日舉行，即日起至10月31日受理報名，也鼓勵親子報名參加。

觀鳥馬拉松從2012年開始舉辦，結合體力、意志、策略等考驗，就像馬拉松長跑一樣，從海邊到山上、白天到黑夜，橫跨台南、嘉義、雲林3個縣市，搜尋鳥兒蹤跡，體驗自然生態的魅力，參與人數也逐年增加。

雲嘉南風管處處長徐振能處長指出，台灣擁有約657種鳥類，其中包含27種特有種、56種特有亞種，全世界約有15分之1的鳥種可在台灣觀察到，與鄰近韓國及日本比較，台灣鳥種密度更勝一籌，還有包括黑面琵鷺在內的珍貴鳥種及自然資源，是台灣推動生態觀光的重要亮點。

去年觀鳥馬拉松大賽結合第9屆亞洲賞鳥博覽會舉辦，分享雲嘉南地區生態旅遊發展及豐富鳥況，2天活動吸引逾2萬人次參與，今年觀鳥馬拉松將在11月23、24日舉行，即日起至10月31日受理報名，有興趣的民眾可到「2019台灣國際觀鳥馬拉松」網站或透過臉書「雲嘉南，好好玩」粉絲團查詢。

(中時 )