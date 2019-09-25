南投縣長林明溱為確保交通安全，25日接連到竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮和名間鄉勘查道路狀況，核定1200萬元經費，盡速辦理改善工程；同時要求加強取締砂石車超載、超速違規，防止路面受損。

竹山鎮從竹山郵局前到大禮路，路面破損嚴重，常有機車騎士「犁田」！竹山鎮長陳東睦希望路面在明年竹山燈會前改善，林明溱當場允諾協助，包括向學街路面改善工程，合計約520萬元經費，全部撥交竹山鎮公所執行。

隨後，林明溱由縣議員蔡孟娥、吳瑞芳、黃東灝等人陪同，赴鹿谷鄉會勘廣興村八德街及內湖村興產路坑坑洞的情況，林明溱也允諾投入250萬元優先改善。集集鎮集鹿路及名間鄉南雲路，則分別核定260萬元及150多萬元，重鋪柏油路面。

名間鄉長陳文德、鄉代會主席陳國能陪同會時指出，砂石車橫行是壓損路面的主因；林明溱表示，將責成警方加強取締超重、超速的砂石車，維護交通安全及道路養護成效。

(中時 )