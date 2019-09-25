「咖啡葉」經典乳酪蛋糕，左起依序為檸檬、靜岡抹茶及北海道生乳酪。（王文吉攝）

咖啡葉由「咖啡界葉教授」葉世煌掌店，提供近50家莊園級咖啡豆，以「酸咖啡」名氣最為響亮。（王文吉攝）

咖啡葉提供多款經典乳酪蛋糕，另依季節推出限定鮮果口味。（王文吉攝）

「咖啡葉」於2007年創業，提供近50家莊園級咖啡豆，除「酸咖啡」名聲響亮，乳酪蛋糕也是頗有特色。最暢銷也是經典不敗的澳洲philadelphia檸檬乳酪蛋糕，口感綿密濃郁，製作時加入檸檬汁，讓蛋糕帶點酸度，配合淺焙的手沖咖啡品嘗，最能呈現完美風味。

咖啡葉由「咖啡界葉教授」葉世煌掌店，甜點則由妻子林婉婷一手包辦。剛開始只提供檸檬乳酪蛋糕，使用帶點酸味的澳洲philadelphia乳酪，製作時加入檸檬汁，變得更清新爽口，沾上蘋果醬，美味又不膩口。

後來增加澳洲LACTOS靜岡抹茶乳酪蛋糕及北海道LUXE生乳酪蛋糕，談到研發過程，林婉婷不諱言「我都是看書學的啦！」她說，製作原則希望味道不要太強烈，以免搶掉咖啡風味，也希望顧客吃起來不要有太多負擔，主要以食材好，無過多裝飾，像是淋醬、擺飾都沒有。

「咖啡葉」選用美國加州秋王清脆綠葡萄及新鮮無花果花龍點睛，與北海道生乳酪完美融合，售價220元。（王文吉攝）

「咖啡葉」提供近50家莊園級咖啡豆，以「酸咖啡」名氣最為響亮。（王文吉攝）

乳酪蛋糕可以單點，也提供3片組合200元，價格相當划算。林婉婷說，北海道生乳酪在常溫容易軟掉，建議先吃，接著進行檸檬乳酪蛋糕，最後才是帶點苦味的抹茶。另提供季節限定的美國加州秋王清脆綠葡萄及新鮮無花果北海道生乳酪蛋糕，冬天有草莓乳酪蛋糕。

常客謝小姐說，咖啡葉環境溫馨舒適，無花果起司蛋糕口感很綿密，甜度恰到好處，配合咖啡一起吃很棒。咖啡葉除有好吃甜點，還有咖啡喝到飽選項，葉世煌說，無限續杯可品嘗不同國家莊園、不同處理方式的風味，最高紀錄有客人坐了一整天，喝了10杯。

店名：咖啡葉

地址：台中市豐原區西安街95-5號

電話：04-25222005

營業時間：下午1時至晚間10時（無公休日）

售價：檸檬乳酪蛋糕70元，靜岡抹茶蛋糕110元，北海道生乳酪蛋糕120元

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