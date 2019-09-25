傑克乳酪蛋糕目前共開發出11種口味，但最受歡迎的還是經典原味，口感扎實、吃得到濃郁奶香。（袁庭堯攝）

為了滿足消費者，傑克乳酪蛋糕也推出兩種綜合的組合，一次吃到八種口味。（袁庭堯攝）

用心做乳酪蛋糕，屹立不搖16年，「傑克乳酪蛋糕專門店」是高雄最早開業的乳酪蛋糕店，堅持手工製作，搜羅世界各地6種風味乳酪，打造11種多變的口感，深受老高雄人的喜愛。老闆獨門自創「白饅頭夾乳酪蛋糕」的新吃法，更顛覆傳統、掀起一陣風潮。

老闆蕭詹奇出身廣告業，因為對烘焙有興趣，嘗試自學、自製乳酪蛋糕，分送親友後大獲好評，進而鼓起勇氣、決定以此創業。靠著手工製作、大方用料、價格平實的口碑，吸引不少顧客回流，口耳相傳下成為高雄在地熱門老店。

有別於一般乳酪蛋糕過甜、太酸，以及入口太過黏稠的口感，傑克乳酪蛋糕強調製作不用麵粉，擷取美式乳酪蛋糕的扎實口感，入口嚐得到陣陣奶香，派皮也相當酥脆。加上融合日式乳酪蛋糕入口即化的特色，相當符合台灣人的喜好。最適合冷凍後、回溫至1至2度時享用。蕭詹奇也建議消費者搭配咖啡、茶飲、或紅酒，品嚐蛋糕解凍過程的多變風味。

傑克乳酪蛋糕目前共開發出11種口味，有經典原味、巧克力大理石、花蜜蔓越梅、台灣香橙、抹茶紅豆核桃、堅果核桃、芒果乳酪、義大利提拉米蘇、法式香草可可、草莓、美式紐奧良藍莓。最受歡迎的依然是創始店就有的兩大招牌「經典原味重乳酪」及「巧克力大理石重乳酪」。蕭詹奇針對不同口味，不惜成本、分別採用多達6種外國進口的乳酪，就是要讓顧客吃到高品質的乳酪蛋糕。

此外，蕭詹奇更推薦一種創意早餐吃法，熱騰騰白饅頭切開後、夾入一小塊原味乳酪蛋糕，用饅頭的蒸氣融化、帶出乳酪蛋糕的香，一點都不違和，更是一種另類的滿足。

店名：傑克乳酪蛋糕專門店

地址：高雄市苓雅區光華一路317號

電話：07 223 8699

營業時間：上午10至晚上9點半（星期日提早至晚上6點半打烊）

公休日：無

價格：經典原味重乳酪（6吋）420元、巧克力大理石重乳酪（6吋）450元

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