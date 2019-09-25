總統府國慶光雕秀將從10月4日到10日，每晚7點在總統府璀璨登場，每30分鐘演出一場，最晚場9時30分。總統府表示，今年主題是「世界同行．台灣耀飛」，歡迎民眾屆時到總統府前欣賞國慶光雕，共同感受國家生日慶典。

總統府、文化總會今天下午召開記者會，總統府發言人張惇涵表示，今年光雕秀邀請光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監、知名配樂家王希文擔任音樂總監、金曲爵士音樂家許郁瑛以及青年作曲家王米加擔任作曲，並由何欣穗獻聲導聆，為今年雙十國慶的夜晚天空，更添璀璨。

文化總會副秘書長李厚慶表示，今年光雕主題恰逢總統府建築一百週年，以「百年時光機」為主題揭開序幕，將總統府化作運轉前行的動力時光機，回顧全民長年對棒球的熱情、運動員前進國際體壇的勇氣、軍機翱翔天空以及科學家不斷突破科技的自信。

光雕秀最後並以百年記憶拼圖為結尾主題，共同回憶台灣與世界同行的時光進程中，向努力不懈的各行各業致敬，共享這片土地所經歷的每一個感動時刻與榮耀，展現台灣的團結精神。

他說，透過光雕展演，將呈現台灣豐富的地貌景緻與多元的人文歷史，隨著百年時光流轉，每一滴台灣人的汗水，在土地上匯聚出源源不絕的活力，湧現著自由的氣息。這片沃土所綻放的包容性與創造力，讓我們與世界相知相連。誠摯邀請民眾齊心實踐夢想，協力將每個當下書寫為輝煌的歷史！

(工商 )