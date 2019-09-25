亞洲盃台日韓演藝明星棒球公益經典賽將於桃園青埔棒球場舉行。（甘嘉雯攝）

亞洲盃台日韓演藝明星棒球公益經典賽將於10月15至17日在桃園青埔棒球場舉行，邀請台日韓3地演藝人員用棒球做公益，民眾可憑9到11月的發票3張換取1張入場券，免費進場看明星風采，一起欣賞棒球做公益。

由藝人澎恰恰、許效舜領軍的台灣閃亮之星演藝明星棒球隊，邀請市長鄭文燦一起參加2019亞洲盃台日韓演藝明星棒球公益經典賽記者會，澎恰恰、許效舜表示，多年來透過比賽拋磚引玉做公益，幫助弱勢團體，2014年受韓國HAN STAR明星棒隊邀請舉辦台韓觀光公益棒球賽造成轟動，今年由BIG行動夢想家、台灣向陽關懷協會、芙瑞納公司與台灣之星演藝明星棒隊共同發起賽事，11月15日到17日由台日韓3地演藝明星進行5場球賽。

澎恰恰說，他希望辦成亞洲另類明星經典棒球賽，今年終於完成舉辦，今年當明星經賽賽第一屆比賽，雖是做公益，還是會拚鬥，台灣「兵多將廣、老弱殘兵不少」，有信心把冠軍盃留在台灣。

(中時 )