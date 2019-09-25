讓觀眾願意回到音樂廳，帶領百年老團費城管弦樂團走過破產危機的指揮家亞尼克．聶澤－賽金，是全球樂迷津津樂道的傳奇人物，除了守護「費城之聲」的美譽與傳統，也顛覆老團DNA，讓樂團在行銷、科技、藝術等各方面，能和世界接軌。

2012年，亞尼克．聶澤－賽金受邀擔任費城管弦樂團藝術總監一職，就知道樂團正處於水深火熱的財務危機，但他並沒有因此退縮，反而接下重擔，他表示：「在接下職位前我就明白，和所有曾經以費城之聲為傲的觀眾重新取得緊密連結，就是我的責任。」

亞尼克上任後，和德意志留聲機唱片公司合作，重新錄製專輯，並恢覆與電台的合作，讓聽眾每周日下午，都能通過費城調頻90.1FM欣賞費城之聲演奏。

此外，亞尼克動用人脈，邀請大都會名角到費城管弦樂團的音樂會演出，廣受好評。在電影《悲慘世界》風行時，亞尼克也邀請演員休．傑克曼合作演出，轟動一時。

與此同時，亞尼克深入社區，積極和當地觀眾對話，為費城帶來煥然一新的活力，也讓費城之聲再現票房秒殺的狀態。他的魔力，讓越來越多觀眾願意重新回到音樂會，重新開啟費城管弦樂團和聽眾之間的緊密連結。

亞尼克認為，推動古典音樂，需要冒險精神，「許多耳熟能詳的作品在最初問世時，都極具爭議，我們演奏音樂會時，不能忘記冒險的初心。即使我們演奏的是100年前，甚至是200年前的作品，依然是在訴說當下的情感。」

亞尼克與費城管弦樂團，近期將於10月31日、11月1日，到台北國家音樂廳，演奏馬勒第五號交響曲、德弗札克第9號交響曲《新世界》等曲目。

(中時 )