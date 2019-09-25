私菸案 黃國昌指檢調未查扣 檢「打臉」：立委搞錯了 18:102019/09/25 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對國安私菸案，立委黃國昌昨在立法院爆料，指華航員工黃湘媚訂購的33條菸、總統府員工林家如訂購37條菸，檢調未予查扣，台北地檢署表示，黃訂購的33條菸，因放在華膳保稅倉庫，在檢調發動偵查前早被託買者取走，另林的37條菸，則是在機上訂購後，自行攜帶入關未被海關發現，至於檢調偵辦國安局訂購的9797條免私菸，目前仍查扣在台北關，並無外流。 (中時 ) #檢調 #員工 #台北 #立委 #私菸案 也許您會感興趣 推薦閱讀 私菸案 國民黨要求陳菊葉菊蘭 負起政治責任 04:102019/09/23 政治要聞 陳菊立院報告私菸案 藍委批無檢討誠意 08:162019/09/23 政治 錢由台銀匯出 私菸案再現關係銀行 12:502019/09/23 財經 陳菊未赴立院報告私菸案 國民黨轟：可恥至極 12:322019/09/23 政治 私菸案僅罰華膳75萬 財長：回歸地方政府裁罰 13:162019/09/23 財經 私菸案北檢二波偵查 今傳喚少將林國欽 15:352019/09/23 社會 陳菊不報告私菸案 藍批厚顏可恥 04:102019/09/24 話題觀察 私菸案裁罰 關務署：已移送地方政府核處 15:362019/09/24 財經 華航華膳私菸案 桃市府將開罰600萬 19:292019/09/24 社會 林佳龍爆私菸案長榮也有 長榮回應了 10:422019/09/25 生活 社會熱門新聞 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 一句「欠繳電話費」前中華電董座160萬飛了 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 已預約拍全家福 蘆洲父伏地痛訴：還我公道！ - 刑案 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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