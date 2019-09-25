針對國安私菸案，立委黃國昌昨在立法院爆料，指華航員工黃湘媚訂購的33條菸、總統府員工林家如訂購37條菸，檢調未予查扣，台北地檢署表示，黃訂購的33條菸，因放在華膳保稅倉庫，在檢調發動偵查前早被託買者取走，另林的37條菸，則是在機上訂購後，自行攜帶入關未被海關發現，至於檢調偵辦國安局訂購的9797條免私菸，目前仍查扣在台北關，並無外流。

(中時 )