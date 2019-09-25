苗栗縣政府舉辦原住民文化列車，25日下午在南庄蓬萊國小開講，介紹賽夏族的符文故事與祈天祭。〔謝明俊攝〕

風少鵬特別強調賽夏族的「雷女紋」與二戰德國的納粹標誌，切勿混為一談。〔謝明俊攝〕

原住民部落大學講師吳苙萍，教導大小朋友們如何以「蝶古巴特」拼貼手法，將賽夏族符文拼貼在提袋上。〔謝明俊攝〕

賽夏族青年老師風少鵬主講賽夏符文故事及祈天祭

苗栗縣政府教育處舉辦原住民文化講座列車，25日開到南庄鄉蓬萊國小，特別邀賽夏族青年風少鵬，向小朋友們主講賽夏族的女神「雷女娃恩」的傳奇故事，並介紹蓬萊地區祈天祭的緣由及儀典，講座第2階段並邀請原住民部落大學講師吳苙萍，教導大小朋友們如何以蝶古巴特拼貼手法，將賽夏族的符文拼貼在日常使用的提袋上。

由苗栗縣政府教育處所主辦的原住民族文化講座列車，8月底是選在泰雅族較多的泰安鄉泰興小舉辦，這一期的文化列車則是選在賽夏族人較多的南庄蓬萊國小舉行，表示對苗栗縣境內2大原住民族同等重視。

25日在蓬萊國小舉行的講座，是以賽夏族文化符文、祭典為主，由「巴斯達隘」青年風少鵬老師負責介紹賽夏族文化，講述賽夏族主要符文顏色由紅、黑、白三色交錯變化而成，而三色分別代表了熱情、不黑心和純潔等3個涵意。

風少鵬強調，外界常將賽夏族的雷女紋「菱形卐」與二戰德國的納粹標誌搞混，這是嚴重錯誤，賽夏族雷女紋，意象是來自於打雷時，天空中交錯的閃電，而隱藏於「雷女紋」背後的是一個絢麗動人的愛情傳說，絕不能和殘暴的納粹混為一談。

講座第2階段則邀請原住民族部落大學老師吳苙萍，教導「蝶古巴特拼貼DIY」，將賽夏族符文，藉由拼湊、重組、在提袋上，不僅能重新詮釋賽夏族圖紋為獨一無二的作品，更能創造出屬於賽夏族的藝術美學！

(中時 )