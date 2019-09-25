台中市議會第3屆第2次定期會將於10月9日開議。25日由議長張清照主持召開程序委員會，藍、綠陣營會中展開激烈攻防，綠營批專案報告太少，兩黨只能各提7案，如同「打假球」；70天會期市長只到14天流於形式。藍營堅持總質詢7天增加議員質詢人數，最後仍照案通過。

藍、綠在程序委員會中，激烈攻防重點在要市府提出專案報告，藍綠都不斷增加，議長張清照認為國民兩黨各提7個報告，多的部分可改以書面。民進黨議員曾朝榮說，議員有權利提專案報告應予尊重；蔡耀頡認為，該提的專案報告不能提，讓人感覺議會「打假球」。

國民黨議員李中、楊正中要求增加各局處前瞻計畫去年與今年的比較、花博門票決算、台中捷運決算等；曾朝榮則提捷運藍線延伸、綠捷延伸大坑的專案報告。張清照強調，藍、綠各提7案專案報告，加上超黨派、無黨各提4案；如果有需要可再加開臨時會。

會中研議專案報告討論時間可加長，因本會期議員將到日本鳥取縣考察，藍營議員陳政顯建議縮短總質詢天數，33天總質詢變成7天增加議員質詢人數；陳淑華認為，盧秀燕在70天會期僅出席14天，根本是流於形式。全案最後仍依陳政顯建議通過。

(中時 )