拍噴水圓環KANO投手雕像投出太陽球的懸日照片，高度吸睛。（洪年宏提供／廖素慧嘉義市傳真）

中央氣象局預告9月30日、10月1日、10月2日下午5點至6點，嘉義市的懸日最美，攝影高手洪年宏推薦中山路、垂楊路或相對平行的街道，都有機會可以見到懸日，用手機廣角焦段可拍攝到小巧的懸日美景。

今年3月嘉義市掀起拍懸日美景的熱潮，洪年宏捕捉到美景，他說，嘉義市街道呈現「井」字型分布，中山路、垂楊路或與之平行的街道，可以見到懸日，可用手機廣角焦段拍攝，但太陽比較小顆，如拉近焦段，太陽比較大。

洪年宏說，拍懸日不一定要擠在路中央，隨著夕陽沉落的角度，結合周邊地景地物，能拍獨特畫面，他拍噴水圓環KANO投手雕像投出太陽球的懸日照片，獲得很多網友按讚及媒體關注。

洪年宏說，若要與太陽正面合影，可使用閃光燈補光，主體就會比較亮，或是不用閃燈，拍攝背影或剪影，也有另外一種美感。

追日好手林盈吉則推薦林森東路林森國小天橋、民權東路古蹟水錶室前人行道、垂楊路崇文國小前人行天橋、民族路與大雅路交叉路口人行道、中山路噴水圓環等地點很好拍，但入身安全且不影響交通最重要。

(中時 )