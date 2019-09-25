西門町「TAIPEI彩虹地景」吸引大批民眾拍照打卡。（吳堂靖攝）

2019台灣同志大遊行下月26日登場，北市府搶先於西門町6號出口前布置彩虹地景，上頭還寫著「TAIPEI」，一早就吸引大批民眾搶拍照，繽紛場景瞬間成為IG打卡熱點，也讓不少同志朋友紛紛留言「這是最美的祝福！」

觀傳局長劉奕霆也在臉書上傳彩虹地景，他表示，同志大遊行下月登場，從上個會期開始，就有多位議員希望觀傳局協助宣傳，經過跨局處討論、與地方溝通後，最後鎖定人潮眾多的西門町試辦，展現多元文化，未來考慮在其他地方施作。

由於同志大遊行將下月底登場，為了提前為活動暖身，從10月中開始，北市主要幹道也會出現彩虹路燈旗，將一路持續到 10月底，屆時可望看到「彩虹海」飄揚在北市街道。

另外，台北旅遊網以「乘著彩虹去旅行」為題，介紹北市知名同志系列景點，包括二二八和平公園彩虹鐵門、常德街、晶晶書庫、西門紅樓等，十月的《台北畫刊》也將介紹同志遊行，歡迎民眾透過旅遊認識同志議題。

(中時 )