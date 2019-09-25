金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局繼邀請柏林影展、多倫多影展、威尼斯影展選片人來台與台灣電影人交流後，再邀請美國日舞影展節目總監金約坦妮（Kim Yutani）訪台，除了觀摩台灣最新的電影作品，24日晚的歡迎派對上也與文化部影視局長徐宜君、張作驥、瞿友寧、徐漢強、連奕琦、侯季然、王鼎霖、蔡宗翰、柯貞年、周美玲、鴻鴻等眾多電影人相見歡。金約坦妮開心表示，這是日舞影展策展團隊十幾年來第一次有人來到台灣，很期待能與台灣電影人有更多交流。

金約坦妮表示日舞影展選片團隊一整年來會看到約莫5000部長片，因為團隊中有許多亞裔成員，也增加他們對亞洲、台灣電影的關注，如這兩年來日舞影展選映的《全能元神宮改造王》、《囍宴機器人》、《主播愛你唷》的台灣VR電影，對於電影敘事的創新令人驚艷，讓她希望未來可以挖掘台灣和華語地區更多精彩作品。

日舞影展是美國獨立製作電影的重要平台，不少好萊塢名導如《永不妥協》史蒂芬索德柏、《樂來越愛你》達米恩查澤雷、《黑豹》萊恩庫格勒都在此嶄露頭角，近年來還有不少台灣VR作品入選日舞影展。參與日舞影展選片已有十三年經歷的金約坦妮，不僅目睹美國獨立電影豐沛的創作能量，挖掘才華洋溢的新銳導演，也見證不同性別、種族的聲音成為電影產業一股變革力量，令她感到十分振奮。

(中時 )